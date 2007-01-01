В центре Калуги пройдет «Кросс нации»
Всероссийский день бега за планирован на субботу, 20 сентября.
Участники традиционно будут бегать по перекрытой улице Кирова.
- Принять участие может каждый, дистанция для всех желающих и любителей бега - один километр, - рассказали в понедельник в Минспорта. - Также будут организованы старты «Красной группы» (спортсмены, которые бегут на результат) на 1, 2, 3, 6 и 8 км в зависимости от возрастной группы. Дистанцию 500 м пробегут воспитанники дошкольных образовательных организаций и лица с ограниченными возможностями здоровья.