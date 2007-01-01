Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В центре Калуги пройдет «Кросс нации»
Спорт

В центре Калуги пройдет «Кросс нации»

Дмитрий Ивьев
01.09, 17:25
0 629
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Всероссийский день бега за планирован на субботу, 20 сентября.

Участники традиционно будут бегать по перекрытой улице Кирова.

- Принять участие может каждый, дистанция для всех желающих и любителей бега - один километр, - рассказали в понедельник в Минспорта. - Также будут организованы старты «Красной группы» (спортсмены, которые бегут на результат) на 1, 2, 3, 6 и 8 км в зависимости от возрастной группы. Дистанцию 500 м пробегут воспитанники дошкольных образовательных организаций и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Новости по тегу
область
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
0%
0%
0%
71%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1pSWQzdlgwSEVHVzRvYXhLdG5FcFE9PSIsInZhbHVlIjoiNFR0SGVDTHl5SjdlelJwbVV2NlFTcjBzcjRTZERNblAyTTV3bVRJUkxsOEFkQUl4Skh2TXZCL0dLNHpzemNwWUZSekQ2QU5WWmhnUDBOZmkyQ3k3Q0NxRkF5VHI4TTFFTW9WOTNsSG5ZNEx5eWJWKzBaU1dFd2Y5UGViNHJzMDNVMlQxMnNCMEZtdmNOZ1JncHZ6TndPRDcxRi9rUHFhR25jUGllc1VOQXRlZXdxYUM0VFAwcy8wb1hoTm5Dd2lZWDdOWEd1eXFRT2Iways4ZXZnOS9OU0ZHRFFBTkxibWRzd3BrYThnS2Z0OVFhd3NvdUdMSHdUN2RsU2xsYUN6WU5jcjdWQ1d2UkNiSXlVNnFZby9FRzNLSURMUWFJZjdlcEhuNGg1R0UySHcvbnBqQkFBZyswcS9wYlFsUkhUSUdlaytYeUhvYll6WGFpc3hBVW54UWp5b0dhQ1JHOVFZL2JBR3dkNHpCaDlMQzdPdWtXY0E4NGREa080dDNTUktJSTRETmpieWF6cjBoZjEvNnVYNWpkTzBXWDJoNEdZSGRndUNDcWJlN3I3TDFweW9NMEx1dkFVNW0xMlNhejlHayIsIm1hYyI6ImM0OWI3NDg4MWI3NTQ1MTIzOWJkMmIwMTNmNjk1YWQ4NWU5MzM4MWU3ZGQ1Yjk3OWI5YzY4ZGY4Y2YzMDAzOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdKWHR5MjAyRzBFWEVEUjVOekxXVWc9PSIsInZhbHVlIjoieHNZL2ZwNERVb1Y4Q2RuNG9SclZoOVR6aUc3NGJtZnJ3VlNDZEZBT09pd0xDZnRVSHFhQXZMWitYb3VqWm9xbmVFWkx1eTJjOTc1SmU5eWtyTkhyMHljbDZCN2I3eHd6d1Axd3RGamRCNldwRUYwNmE0bVNyRnN4SmZjTHRKQzBzRks1TU91K1dkTmozQXZZYmsyV3czdUlzRkVmMHNHYnlvYURmNXJBTkx5VlNaRVV2d1FlelRyZlFBWWNqT2o2Q2doZ0QxYWd5a2J0dGd1SnhOaVc2Mk9KVnRiZzNyNCt1VDcwa3lxOW5PT0xWUlVWaVVLTEx6ak4yVW5mcHVLcm4vcERoS0haWUNvcmE4L01sV245WE13U1ErNXJuVHIzbEYrZkZIYnYvZ3FtU3cxamRBL2t6WW4yNlIvalp2NjdFcGFJaUo2d3lLcUNiUzBmbGdzNjU3YTU2clJzVU9zZ1Nsd21VZUxXQys5L0J4WGd2RHBHalpJTmVXNlR6dVcwTVVPT1dYVHpjTjh6VDZBU0pEUEZyeXV0WVc0aU9ZRStkREZDNkd0UjJlQkluQjYwSmFJUjM3cnl0Wnk3ZlYzaGs3elZGdGt4aG1XVThDLzJ6cGlEQ2w5RXJPbFN3Zm9TZ1JvWkZFUGJsZzZMMnVwTGphUTE0R1NoK3JXQVRjb1BzMTl5bXh2L0pYZ1lha1Q4NGJNS1Bla1VCU09RRUt4em81dlVHT0tRK3ZVZlhuM2M4Q21BMUp4Wnp1ZThOMzBYM0Z6cDVHOTNvT1c4bVQ4VC9RZkpCWDBXeFpsUm1SY3B5bnlRb0R4b1FmbEtudFo1b3NnN0lWdGNYVFBEYzRodSIsIm1hYyI6IjhlNzZhMDU1Y2U1MjRiZWU1NTkyY2MzZTlmOTIyZGY4NjI3MjE3MmQ4MTIxMzE5MGJkNmI5YjhlZmExYTQxYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+