В Калуге прошел матч между ветеранами московского «Спартака» и калужскими футболистами
Товарищеская встреча по футболу с участием легенд прошла в Калуге в воскресенье, 31 августа.
На обновленном поле спортивной школы «Торпедо» в Малинниках сыграли ветераны калужского футбола и прославленного московского «Спартака».
Мероприятие стало частью большого спортивного дня, который начался с турнира среди воспитанников местных футбольных школ «Калуга» и «Торпедо».
Городской глава Дмитрий Денисов, присутствовавший на матче, поделился впечатлениями:
- Видеть на нашем поле спортсменов, чьи имена связаны с моим детством и юностью, дорогого стоит.
Игра прошла на современном стадионе, который после реконструкции предоставляет качественные условия для тренировок и соревнований всех уровней.