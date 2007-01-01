Афиша Обнинск
В Калуге прошел матч между ветеранами московского «Спартака» и калужскими футболистами

Товарищеская встреча по футболу с участием легенд прошла в Калуге в воскресенье, 31 августа.
Владимир Андреев
31.08, 14:23
На обновленном поле спортивной школы «Торпедо» в Малинниках сыграли ветераны калужского футбола и прославленного московского «Спартака».

Мероприятие стало частью большого спортивного дня, который начался с турнира среди воспитанников местных футбольных школ «Калуга» и «Торпедо».

Городской глава Дмитрий Денисов, присутствовавший на матче, поделился впечатлениями:

- Видеть на нашем поле спортсменов, чьи имена связаны с моим детством и юностью, дорогого стоит.

Игра прошла на современном стадионе, который после реконструкции предоставляет качественные условия для тренировок и соревнований всех уровней.

