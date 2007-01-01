Калужские гребцы выиграли в Саратове

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова успешно выступили на всероссийских соревнованиях по морскому многоборью в дисциплине ял-6 парусная гонка, посвященные памяти Отличника физической культуры и спорта, МС СССР и МСМК Михаила Васильевича Фирсова.

Помимо Калужской области за победу боролись представители Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Пензенской, Ярославской и Саратовской областей.

Калужане, тренирующиеся под руководством Алексея Логинова и Евгения Горячковского, завоевали золотые медали В составе команды-победителя были Илья Береснев, Павел Бурсин, Ярослав Скорожонок, Александр Хозиков, Иван Тарасов, Денис Стоянов и рулевой Борис Тетюев.

Второе место заняла команда Саратовской области-1, а третье – Самарская область-1.