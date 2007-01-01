Калужские гребцы завоевали медали на чемпионате России
Соревнования завершились в Москве.
Турнир собрал 250 участников из России и Беларуси.
Наш регион представляли воспитанники СШОР по гребному спорту В. Иванова.
Илья Кондратьев выиграл в одиночке и четвёрке парной. В двойке парной у него второе место.
Два «золота» выиграли Александр Туфанюк в одиночке л/в и Алексей Воробьёв в двойке без рулевого.
Также у Алексея второе место в четвёрке без рулевого и в восьмёрке с рулевым вместе с Вадимом Шмелёвым.