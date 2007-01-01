Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские гребцы завоевали медали на чемпионате России
Спорт

Калужские гребцы завоевали медали на чемпионате России

Дмитрий Ивьев
25.08, 13:48
0 242
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования завершились в Москве.

Турнир собрал 250 участников из России и Беларуси.

Наш регион представляли воспитанники СШОР по гребному спорту В. Иванова.

Илья Кондратьев выиграл в одиночке и четвёрке парной. В двойке парной у него второе место.

Два «золота» выиграли Александр Туфанюк в одиночке л/в и Алексей Воробьёв в двойке без рулевого.

Также у Алексея второе место в четвёрке без рулевого и в восьмёрке с рулевым вместе с Вадимом Шмелёвым.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQ1NkVLWXpmQVcyMTRsVjUvdHNRMUE9PSIsInZhbHVlIjoibFVkZlNqSGdIandMSXllOWVzcm5FTGZGNGdlZFUwVytzanhNZTFJUGk3TXM1R05kQnRsT2Rlb3lvL1p6cjdWUG1EV1NlYk1Odk55dGlKNWJOSk9XSmFyMG5rb0dJRGlVcHZqS05QaVhNMEYvaWREVDAwUVp5N1FXN1RYY3pZVjFRcDU3aFo0QlNwZFpuWWNmcXByTk9ReXRhaG9qenRVSVdTN3owd0JsanEwZG5qbTZtWVkxeXV0R2orS1luZUtBMWI0SXpwU2pKL3pGYUNVSTVqWXlzVFNreEFGZThOQ3cwSitqei9uUkNGRFBhR3hoMm5hN1B3TS94b0dGOVI0WkJ3RVBaUjY0bEhhRk9jOGFyd0xuKytmRno2bHVNLzlqVHJWOVJUelZtamsvSVdLS0U5RGFlYW9HVWtmZVNidVJkV3lJcFdYZ3hpeFVJeVI0RmJMTGVBSyt5NlYrcy9uNnIzaEdXSTB5OXBJSEg2NytUdmZVTTlvUnpTM0hoOXJwcFBuU0hWVFZUVlJMdWIzZWhvak1xYkxGRDBzMEdXbGdVbzdVQjJMUFdFOGFlOXZ6eE50bS9FNjZqUDY0LzdRQSIsIm1hYyI6IjQ0NTQ4MzU4YjhhY2JlNGE5ODI5Mzk2ODc5Yjk3NGE0ZmRiMmJmNDIzOTg1ZDhmOGVjZDdiMGE4MjRiYjY1NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjQvUnJZWXFnM1NOQXZvUk5jWEl4OWc9PSIsInZhbHVlIjoicW96eXR3ZmFKb3o1UjNOS0dQbTJ2bnNVWWIyaVNZVHR4QnR4UmNZSXJORFRzWW1rMnkvVXVIS1lkTEczQzFsSUM3SnU4aEhObHVVMy90S3c2VnkzaGJOdUhMbE9rMnpmNXBwalNSbFhLd29QZmtwQUpjN2pjKzNMc25mMWdOTVp2THNLY09jUklHbHZVb2pvYjlHK3NHSXc4UTk1Q1JKdmpuSmJnclFRQW9SZWdqbWE5QVNtQ3U4eWFrMWdBY3pNS3hEVXJnclNzZTFXYVpWRDJxbGZQaXJ1WlVGQ09YTTlRMWI2MDlQaFNGOEdPQjNzTGpoM1FkM2syYlRvWklRclkwQ3NXbG1KSkZsT0R5MGtuM2JMUFVmVXJyWC96ZmwwRUozL1pycXZqWVY3SnRwTTVEQUF5SHpncmcraFZheWgrQ3FuMDBOdDJSd29WY2prUlQ5UFcrbFRxekdXUFNycXJBOUFxcnplNXp6NHNCMDExRFh5ZERMVldUVVpEM3FxKzc1QkZLamlvbkNiandMUEo0d3RBRjdXRkcrY28zV0ZCdFFKNitoTEdkOENmWGlYYm54OG5hZ25md3Vqby9hZ09yZkVJU1hjTGVMbTErczhtUW0zOEdla1oxbDJoT25SaG5mTU9iNWxFZWIvMFZ0NCtnUm1hTWt1UUlpbVJwOXZLbXd2WXA3UytGc2ZWc04wYi9NOGk5WUU1eWozcEpHbUMwRHVCUUtwWldIS1BvbHJlMll1a2FkL2JHNWFLL3lQZEJ3dXgyM3RKUzdHbzJTWjlnZ3p0K2cySlZiN2NkSlpVRXFLU1M2SG5ib1RQTnA3cWVtUUU5WlR2d2hXWElOWSIsIm1hYyI6ImJhODZkOWM2N2JjYjMwYjNlMTAwNjUyZTgyOWIxY2VjZjYzMzY1YjU2NWRhMzYxMGQzODA1MDlhYjJiYWM0YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+