Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Кондрово прошли соревнования по мотокроссу
Спорт

В Кондрово прошли соревнования по мотокроссу

Дмитрий Ивьев
25.08, 13:27
0 309
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 22 по 24 августа мототрасса в Кондрово стала центром притяжения для мотоспорта России, приняв сразу несколько крупных соревнований в дисциплине «мотокросс». На одной площадке прошли финалы чемпионата и первенства страны, а также кроссы национальных сборных и юниорских команд России.

Мероприятие вернулось в Дзержинский район спустя 13 лет перерыва, собрав более 200 участников из 53 регионов страны. Гонщики боролись за медали в напряжённой и зрелищной атмосфере на специально подготовленной трассе, отвечающей всем требованиям безопасности и спортивных стандартов.

22 августа стартовали состязания среди юниоров в возрасте от 12 до 17 лет - в рамках первенства России и кросса юниорских национальных команд. На следующий день определились победители и призёры чемпионата России 2025 года в основных классах: MX-1, MX-2 и MX-open. Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки спортсменов и вновь подтвердили статус Кондрово как одного из ключевых центров мотоциклетного спорта в стране.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlB4bk5xdEZjZVBjeGliUnFVV1dTUFE9PSIsInZhbHVlIjoicTVHRC9NTHJuR2xod1lCNG9YRTkwQjNUdjVGM3hLd1pSMFpQNDl6V3V5dVFSVC9TWE9xQmRFUEt1U3dIeGhaUGxiT3J4bW91dmwyZDN1R2dtbnBhUnZxN1N3SGt1OG51Z2dlczB5OTFURTFjdXIrb24zVjJoU3poMWE3ZXZhOU11QVB2OE0yMUZKZWcxN0pRTFQvdGd0V3NNMHlzeEpUa3gvcEY2ZFE0TC9XVFNxcnl0RWg0OE5pNHVVYjVHTEVPTHJkWk9UTWVXaUxIR2J6bFRjMVE4WjBMSGNuZC9BY0dTRGdZMXZ3c0FITzBXMzhCb3YyS0dxb0ZWZlFXcHhGcU9McXhyRUNGTjB2T1ZmU3IvRHl5blI4NTNwNlNCa1lXaVNTT1M2WkhDSUN6MmlFbVo3RXkvMkdYL2dkTTMzMkRPQVNrbEh4bFdLaFBjRkFjWnFUZ3RIVFlYWTQzNHQyN280eHJFNi9GYVhzNnNuSzZmbHNVU092ZlVWSGxidFNXbklVOU5ZVTkrenpUdVVIY0pVbUFjeVVRb0JZc2tsVnorVjQ1SGQrYzM1d3pFdU9ZaG5USWRWOG1YcEdvTFNEQyIsIm1hYyI6Ijg2MjBmN2ViZjZhZTliMWRjZTA4ZmNjNTdjMzVkMzFmNmZmY2FlOWNmOGU5M2M5Y2NmZTY1YThmZmIwZTA2YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNiVEI3QXIxWHFwMC91dEt6Mk9BQlE9PSIsInZhbHVlIjoiTitEUjNSQnI5ZUFLdEdiWXBiT08xUzB2NU5iMWpSRE82WnlHRTRVTDVsS3kzQUlVeVc5dzlBc1dUT0Y1Ymd5RVRZa2lvRUZpbTZPR1M2NW9CTmpVQWZGUHhnQVJuVysvbWZoNWhPR0NNYjJZcFdBMExSNnkwc2ttT3FCdGhJMXl1NjlST0hPZzFpQklnellJb1pBd2xCYmlCUkJUYkxYNzlGUGJNTFUwdnZjeFhFd0gwVG8xaEczUlF2SktTNFZkcmZ2VjRySFRwN3BmL1M3K2x1MDdxNUFEcU1uQllIcnZpL3d1a2ZxSHY0MG1BejBGVDd5SXdBT1dGallNbkpweGl5cUhlOTJ3VEJNbzF5OFZPOGJ1VURTcXBLWHVLOEc0UG03eHNadk9jbGlmQkg0MlFGYmZPeGpya0ZDZEJBRHlVZXY2bzZPOEU0Nkd4WEV5M0VwQ1Zuak0wVkNzTGJRUDJ1NzFtbjFyd0Vtcm14OE92azJMTVl3SnhQTjhTTDJCNnloS0tWNk1qV3hjWDFjUzNUOS94dG9pZ0d0U3FSUThvYzVkMEpuVUpCdzFOOFY3Y1FXVFFid0JMRVlkdUt3N3pIS20zYUd5V2tYZWVFOTJLNU1oQUJQMEpMaXNmcHZvZ2Z0ZVA1SWdmQzJwNmxsV0cxQUxXN3JlbUxBejYyUUNUeTVwOEt5dmpqd0htSWFtMEk1NTRJb0MwK1NHMWtGdjg1ZzM0WDh3dytrWnV6RGlFLzN2MStUckZVUWs2Q01WaEFzQ0M1QlVtdnVqRUJYOWYwcUN0RllIL0ljUXFuV1RjaWJXTUZ0L3hYVSt6OTFTZk5RSlJRVFFrUWJpZU1kTCIsIm1hYyI6IjNkMzI1YzY3M2Q4MzlkZTAyNjk5YTE4ZWZiYWVjYmU1NjI2OGY0ZGI0OThiNDdkMTQ0OTdiMGE2Yzk4NTFmMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+