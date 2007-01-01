В Кондрово прошли соревнования по мотокроссу

С 22 по 24 августа мототрасса в Кондрово стала центром притяжения для мотоспорта России, приняв сразу несколько крупных соревнований в дисциплине «мотокросс». На одной площадке прошли финалы чемпионата и первенства страны, а также кроссы национальных сборных и юниорских команд России.

Мероприятие вернулось в Дзержинский район спустя 13 лет перерыва, собрав более 200 участников из 53 регионов страны. Гонщики боролись за медали в напряжённой и зрелищной атмосфере на специально подготовленной трассе, отвечающей всем требованиям безопасности и спортивных стандартов.

22 августа стартовали состязания среди юниоров в возрасте от 12 до 17 лет - в рамках первенства России и кросса юниорских национальных команд. На следующий день определились победители и призёры чемпионата России 2025 года в основных классах: MX-1, MX-2 и MX-open. Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки спортсменов и вновь подтвердили статус Кондрово как одного из ключевых центров мотоциклетного спорта в стране.