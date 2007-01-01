Калужский пловец Григорий Вековищев завоевал три медали на первенстве мира

Воспитанник спортшколы «Олимп» Григорий Вековищев вернулся с первенства мира по плаванию, завоевав три награды. Об этом сообщило 25 августа министерство спорта Калужской области.

Соревнования прошли в румынском городе Отопени и собрали более 900 сильнейших юниоров из более чем 120 стран. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и показали высокие результаты, заняв второе место в медальном зачёте - по пять золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Григорий Вековищев стал чемпионом мира на дистанции 400 метров вольным стилем. Второе «золото» он завоевал в составе мужской эстафетной команды 4х200 метров вольным стилем. Российская сборная установила новый национальный рекорд среди юниоров, финишировав с результатом 7 минут 10,39 секунды и опередив ближайших соперников более чем на две секунды.

Третью медаль - бронзовую - калужанин завоевал в напряжённой борьбе на дистанции 800 метров вольным стилем, показав время 7 минут 50,04 секунды.