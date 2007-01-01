Школьник из Тарусы стал чемпионом России по планерному спорту

Дмитрий Чередов из первой городской школы Тарусы стал победителем Первенства России по планерному спорту в «начальном» классе. Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев сообщил, что юный спортсмен показал лучший результат в упражнении «полёт на высоте 5 метров».

По словам Голубева, это первая крупная победа для Дмитрия на всероссийском уровне. Ранее он уже демонстрировал высокие результаты, занимая призовые места на районных и региональных соревнованиях как воспитанник юношеской планерной школы «Таруса».

Полёты на планёрах стали для Дмитрия настоящей страстью. Параллельно с занятиями в авиационной секции он увлекается пилотированием беспилотных летательных аппаратов, развивая свои навыки в смежных высокотехнологичных направлениях.