Калужская наездница завоевала золото и серебро на всероссийском турнире

Министерство спорта Калужской области 20 августа сообщило о победах воспитанницы местной спортивной школы олимпийского резерва.

Фото: Министерство спорта Калужской области

Анастасия Максимова блестяще выступила на всероссийском турнире по конному спорту, который проходил в подмосковном конноспортивном клубе. Соревнования собрали около ста спортсменов из двенадцати регионов страны.

Вместе с напарником по кличке Баварец Анастасия одержала победу в сложной программе CCN–3* S, завоевав золотую медаль. Кроме того, в младшей программе CCN 1* Intro спортсменка показала второй результат и получила серебро.

Победы калужской наездницы разделила тренер Евгения Высоцкая.