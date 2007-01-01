Афиша Обнинск
Калужская наездница завоевала золото и серебро на всероссийском турнире
Спорт

Калужская наездница завоевала золото и серебро на всероссийском турнире

Министерство спорта Калужской области 20 августа сообщило о победах воспитанницы местной спортивной школы олимпийского резерва.
Ольга Володина
20.08, 15:42
0 401
Фото: Министерство спорта Калужской области
Анастасия Максимова блестяще выступила на всероссийском турнире по конному спорту, который проходил в подмосковном конноспортивном клубе. Соревнования собрали около ста спортсменов из двенадцати регионов страны.

Вместе с напарником по кличке Баварец Анастасия одержала победу в сложной программе CCN–3* S, завоевав золотую медаль. Кроме того, в младшей программе CCN 1* Intro спортсменка показала второй результат и получила серебро.

Победы калужской наездницы разделила тренер Евгения Высоцкая.

18+