В Калуге определили победителей чемпионата области по теннису

В течение двух дней, 16 и 17 августа, за звание лучших боролись 44 спортсмена из разных городов и районов региона. Об этом сообщает Министерство спорта Калужской области во вторник, 19 августа.

Участники из Калуги, Обнинска, Юхнова, Тарусы, Куровского и Мстихино соревновались в парном смешанном разряде (миксте).

В результате соревнований лучшими стали Ева Спигина и Игорь Загреба из Калуги. Второе место заняли Александра Тишкова и Всеволод Андрейченко также из областного центра. Третье место заняли Софья Михайлова и Кирилл Наволокин из наукограда.