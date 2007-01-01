Афиша Обнинск
Спорт

Юные калужские гребцы стали лучшими на первенстве России

Воспитанники калужской школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова успешно выступили на первенстве страны в Казани.
Ольга Володина
19.08, 13:44
Фото: Минспорта Калужской области
Соревнования среди юношей и девушек до 19 лет собрали более 350 спортсменов из двадцати регионов России. Об этом сообщили в Минспорта Калужской области 19 августа.

Золотые медали в дисциплине «двойка без рулевого» завоевали Валерия Оберемок и Екатерина Киреева. Бронзу в состязаниях одиночек получил Савва Хорошаев. Победу спортсменам помогли одержать их наставники — тренеры Валерий Захаров, Антон Старостин, Алексей Рыжиков и Евгений Горячковский.

Уже завтра эстафету у юниоров примут взрослые спортсмены. В Москве стартует чемпионат России, где Калужскую область будут представлять Илья Кондратьев, Алексей Воробьёв, Вадим Шмелёв, Александр Туфанюк, Мария Наумова, Сергей Иванов, Данил Габдрахманов, Евгений Горячковский, Владислав Кирютин, Александр Сорокин и Михаил Калюжный.

