Главная Новости Спорт В Калуге подвели итоги Гран-при России по северной ходьбе
Спорт

В Калуге подвели итоги Гран-при России по северной ходьбе

Дарья Джуманова
19.08, 10:06
Двухдневный турнир прошел на базе спортивной школы «Орлёнок». Об этом в понедельник, 18 августа, сообщило региональное министерство спорта.

Соревнования проходили в профессиональном формате с жёсткими судейскими критериями, где оценивались уровень подготовки, техническое мастерство и скорость спортсменов.

Программа первого дня включала состязания по нордик-скиллс (испытание на технику ходьбы), а во второй день состоялся массовый заход, открытый для всех желающих. Участники преодолели 2 км и получили памятные медали. В числе участников оказался и министр спорта региона Олег Сердюков.

Кроме того, во второй день прошла 10-километровая гонка преследования, в которой лидеры дисциплины боролись за победу под пристальным вниманием зрителей. Впервые мероприятие транслировалось с четырёх камер, а в роли комментатора выступил Сергей Мещеряков, возглавляющий Российскую федерацию северной ходьбы.

По результатам состязаний победителями стали Елена Сивкова из Белгородской области и Юрий Романчин из Смоленской области.

