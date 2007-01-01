Афиша Обнинск
В Калуге около 600 человек приняли участие в ночном забеге

Дарья Джуманова
17.08, 13:38
В субботу, 16 августа, в Калуге в третий раз прошёл легкоатлетический забег «Калуга Ночь». Об этом сообщил министр спорта региона Олег Сердюков. 

Участники получили возможность пробежать дистанцию 6,4 км по ночному городу, освещённому огнями. В этом году на старт вышли около 600 человек — как профессионалов, так и любителей бега. 

Забег стартовал в 22:00 с Театральной площади. Маршрут пролегал через сквер Мира, Каменный мост, Центральный парк культуры и отдыха, Гостиные ряды, сквер имени Карпова и площадь Победы, а финиш состоялся у Калужского областного драматического театра. 

Все участники получили памятные медали, а победителей наградили в разных возрастных категориях.

