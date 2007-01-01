Калуга впервые примет всероссийский турнир по северной ходьбе

16-17 августа Калужская область впервые станет площадкой для крупного турнира по северной ходьбе.

Фото: министерство спорта Калужской области

Как сообщили 14 августа в региональном минспорта, в соревнованиях примут участие ведущие спортсмены из России и других стран.

Программа турнира включает несколько дисциплин: «Нордик-скиллс» (техника ходьбы), 10-километровую гонку преследования, 2-километровый фан-заход и эстафету для корпоративных команд. Открытие состоится 16 августа в 10:30 в спортивной школе «Орлёнок».

Организаторы обещают, что эти соревнования станут самыми сложными из всех ранее проводившихся в России турниров по северной ходьбе.