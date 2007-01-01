Афиша Обнинск
Калужские гребцы завоевали серебро на Кубке России по морскому многоборью
Спорт

Калужские гребцы завоевали серебро на Кубке России по морскому многоборью

Дарья Джуманова
14.08, 09:44
Команда воспитанников спортивной школы имени Вячеслава Иванова успешно выступила в дисциплине «ял-6 — парусная гонка», сообщили в Министерстве спорта Калужской области 13 августа.

Турнир проходил в Воткинске Удмуртской Республики. В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Свердловской и Калужской областей, а также Пермского края.

Калужскую область представляли Борис Тетюев, Денис Стоянов, Александр Хозиков, Павел Бурсин, Вячеслав Демидов, Иван Тарасов и Елисей Куртеняк. Благодаря слаженной работе команда заняла второе место, добавив в копилку региона ещё одну значимую награду.

