Калужские шашисты завоевали 11 медалей на всероссийском турнире
На всероссийских соревнованиях памяти чемпиона СССР С.А. Овечкина в Орле калужане завоевали 11 медалей. Турнир собрал более 100 участников из 11 регионов страны.
Среди калужских чемпионов особенно отличились:
· Александра Лопатина (в классической программе до 17 лет)
· Диана Рабаджи (в классической и в молниеносной программе до 14 лет)
· Мстислав Фролов (в молниеносной программе до 9 лет)
· Арина Мастеева (в классической программе до 17 лет)
· Илья Жиров (в молниеносной программе до 9 лет)
· Анастасия Обливанцева (в молниеносной программе до 14 лет)
· Юлия Медведева (в молниеносной программе среди женщин)
· Виолетта Панина (в классической программе до 17 лет)
· Егор Логвин (в классической программе до 17 лет)
· Алиса Авилова (в классической программе до 11 лет)
Успех спортсменов стал возможен благодаря их тренерам: Геннадию Имасу, Алексею Драгунову, Марине Данилкиной, Татьяне Исаенко и Елене Ануриной. Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки шашистов в Калужской области.