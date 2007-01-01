Афиша Обнинск
Калужские шашисты завоевали 11 медалей на всероссийском турнире

13 августа министерство спорта Калужской области сообщило о впечатляющем успехе местных шашистов.
Ольга Володина
13.08, 15:27
0 270
Фото: Министерство спорта Калужской области
На всероссийских соревнованиях памяти чемпиона СССР С.А. Овечкина в Орле калужане завоевали 11 медалей. Турнир собрал более 100 участников из 11 регионов страны.

Среди калужских чемпионов особенно отличились:

·         Александра Лопатина (в классической программе до 17 лет)

·         Диана Рабаджи (в классической и в молниеносной программе до 14 лет)

·         Мстислав Фролов (в молниеносной программе до 9 лет)

·         Арина Мастеева (в классической программе до 17 лет)

·         Илья Жиров (в молниеносной программе до 9 лет)

·         Анастасия Обливанцева (в молниеносной программе до 14 лет)

·         Юлия Медведева (в молниеносной программе среди женщин)

·         Виолетта Панина (в классической программе до 17 лет)

·         Егор Логвин (в классической программе до 17 лет)

·         Алиса Авилова (в классической программе до 11 лет)

Успех спортсменов стал возможен благодаря их тренерам: Геннадию Имасу, Алексею Драгунову, Марине Данилкиной, Татьяне Исаенко и Елене Ануриной. Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки шашистов в Калужской области.

