В Калуге стартовал Кубок России по голболу среди незрячих спортсменов

Дарья Джуманова
13.08, 14:09
Впервые в регионе проходит всероссийский турнир по спорту слепых в дисциплине «голбол», сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков 13 августа.

В соревнованиях, где участвуют спортсмены с различными нарушениями зрения, за победу борются 5 женских и 6 мужских команд. Калужскую область на турнире защищают воспитанницы адаптивной спортивной школы «Эверест».

Мероприятие проходит во Дворце спорта «Центральный» и завершится 16 августа. Посетить игры могут все желающие — вход для зрителей бесплатный.

калужская область
