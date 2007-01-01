Центральные улицы Калуги закроют для массового пробега

16 августа в 22:00 в Калуге стартует традиционный ночной забег «Калуга ночь».

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,4 километра по центральным улицам города. В связи с мероприятием городские власти опубликовали подробный план временных ограничений движения.

Согласно распоряжению городской управы, перекрытия начнутся с 20:00 на Театральной площади. Основные ограничения движения продлятся с 21:30 до 23:30:

· 20:00 до 24:00 по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);

· 21:30 до 23.30 по ул. Московской (от ул. Кирова до пересечения с ул. Ленина);

· 21:30- 23:30 по ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Ленина доул. Марата);

· 21:30- 23:30 по ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московской);

· 21:30- 23:30 по ул. Театральной (от ул. Дзержинского до ул. Достоевского);

· 21:30- 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый торг) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по пл. Старый торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по ул. Ленина (от пл. Старый торг до ул. Кирова) (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);

· 21:30- 23:30 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной) (по направлению движения).

Организаторы рекомендуют автомобилистам заранее спланировать маршруты передвижения и по возможности избегать центральной части города в вечернее время.