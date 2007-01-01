Калужский легкоатлет завоевал бронзу на чемпионате России
12 августа министерство спорта Калужской области сообщило о значительном достижении нашего спортсмена.
Данил Ефимов, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Темп», стал бронзовым призером чемпионата России в беге на 400 метров с барьерами.
На престижных соревнованиях, где участвовали сильнейшие атлеты из 70 регионов страны, калужский спортсмен показал результат 49,42 секунды. Этот показатель стал новым рекордом Калужской области в данной дисциплине.
Данил Ефимов занимается под руководством Тренер Владимир Мороженко.