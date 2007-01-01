Калуга отпраздновала День физкультурника в парке ТЮЗа
В парке Театра юного зрителя 9 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.
Жители города собрались, чтобы поддержать местных спортсменов и подчеркнуть важность здорового образа жизни для всех поколений.
На официальной церемонии открытия городской голова Дмитрий Денисов вручил награды от имени губернатора и городской администрации. Особое внимание было уделено тренерам, внесшим значительный вклад в развитие спорта и воспитание молодых талантов в Калуге.
Праздник стал ярким событием для всех любителей спорта в городе, объединив профессиональных атлетов, тренеров и простых горожан, ценящих активный образ жизни.