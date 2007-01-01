Афиша Обнинск
Спорт

Калужанка выиграла «серебро» на Кубке России по конному спорту

Дмитрий Ивьев
07.08, 16:17
Соревнования по драйвингу завершились в подмосковном конноспортивном комплексе «Виват, Россия!». Участвовали спортсмены Москвы, Московской и Калужской областей, сообщили 7 августа в региональном Минспорта.

За Кубок России в зачете для лошадей разыгралась настоящая борьба. Лидера определяли по сумме трёх составляющих – дрессаж, паркура и мини-марафона (3 препятствия).

По итогам трёх дней испытаний наши Дарья Боровлева и Джедликс из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту завоевали серебряную медаль.

