В Калуге рассказали, как пройдет День физкультурника

На городской планерке начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Игорь Матвеенко сообщил об основных мероприятиях, запланированных на 9 августа.

Празднование начнется с общегородского культурно-массового и спортивного мероприятия в Парке Театра Юного зрителя на улице Марата. В 11:00 состоится праздничная концертная программа, в рамках которой наградят сотрудников учреждений спортивной направленности, а спортсмены проведут показательные выступления. Возле фонтана развернется ярмарка спорта «Запишись в спортивную школу». Гости смогут посетить мастер-классы по различным видам спорта, сыграть в шашки и шахматы, принять участие в интерактивных играх, попрыгать на батутах, разгадать спортивный квест и сфотографироваться с огромной штангой. Также всем желающим предложат пройти тестирование норм ГТО и поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу. Участники мастер-классов смогут принять участие в розыгрыше призов.

На парковке торгового центра на улице Московской в 10:00 стартуют всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

Для любителей футбола на базе школы №14 в 11:00 пройдет командный «Кубок пенальтистов».

В 11:30 на новом тренажерном комплексе в сквере Волкова состоится открытый мастер-класс с участием опытных тренеров фитнес-клубов.

Для ценителей пляжных видов спорта в 12:00 на набережной Оки начнется Фестиваль пляжного волейбола.

Новым событием программы станет развлекательно-спортивное интерактивное мероприятие «Тренировочная база «НИКАкого дивана, только спорт!», организованное совместно с телерадиокомпанией НИКА-ТВ. Оно начнется в 13:00 в парке Театра юного зрителя.

В третий раз состоится физкультурное мероприятие «ПлывиБеги», которое пройдет в парке «Мир» в 16:00. Участникам предложат преодолеть две дистанции общей протяженностью 1,5 км и 3 км. Сначала нужно будет проплыть 200 метров на акватории Яченского водохранилища, а затем пробежать 1300 метров по городской набережной. Особенностью гонки станет отсутствие возможности сменить экипировку — участники будут использовать один комплект на всю дистанцию. При этом допускается использование дополнительного плавательного инвентаря, такого как лопатки, колобашки и ласты, но все оборудование, взятое на старт, необходимо будет донести до финиша.