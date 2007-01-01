Калужане выиграли «бронзу» финала VI летней Спартакиады молодежи России

Соревнования по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет завершились в Ростове-на-Дону. В 12 классах лодок боролись за победу 274 спортсмена из 19 регионов.

Четыре соревновательных дня на гребном канале «Дон» принесли нашим спортсменам из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова бронзовую медаль.

В двойке без рулевого Дарья Самонова и Виктория Дерябина стали третьими. Результат воспитанниц Антона Старостина – 07:47,66.

В нескольких шагах от пьедестала почета остановились Екатерина Киреева, Валерия Оберемок, Григорий Андроник, Михаил Пронин, Савва Хорошаев, Сергей Иванов, Данила Габдрахманов, Александр Сорокин, Виктория Богданова и Евгения Богданова, сообщили 5 августа в Минспорта Калужской области.