Калужские мас-рестлеры выиграли медали чемпионата мира

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» вернулись из Монголии, где в минувшее воскресенье завершились чемпионат и первенство мира по мас-рестлингу.

На помост вышли порядка 200 представителей 31 страны, в том числе Канады, США, Бразилии, Египта и других.

В составе сборной России выступили и калужане – Мохинур Абдузойирова и Иван Галкин.

Соревнования проходили по круговой системе, необходимо было победить каждого соперника. Наши спортсмены по итогу заняли вторые места: у женщин в весовой категории 85 кг Мохинур уступила представительнице Словакии, а среди мужчин в весовой категории 125 кг соперник из Кыргызстана оказался сильнее нашего Ивана, сообщили 5 августа в Минспорта Калужской области.