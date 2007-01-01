Калужские футболисты ЮФЛ готовятся к домашним встречам

30 июля на тренировочной базе «Орбита» состоялись товарищеские матчи между командами СШ «Калуга» и курским «Авангардом».

Фото: Минспорта Калужской области

Минспорта Калужской области опубликовало итоги в пятницу 1 августа.

Юные футболисты 2010 года рождения одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу капитана команды Тимофея Петухова. В возрастной категории 2009 года рождения калужане выиграли 2:1, решающие мячи забили Артем Стелигин и Алексей Юсупходжаев в концовке встречи.

Перед началом игрового дня заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов наградил лучших игроков ЮФЛ Центр-3. Егор Володькин получил награду за апрель, а Тимофей Петухов - за июнь. Также чиновник сделал символический первый пас, открывающий соревнования.

2 августа болельщиков ждут новые интересные матчи. ФК «Калуга» встретится с «Авангардом» из Курска на площадке «Спутник» в 17:00. В Обнинске на стадионе «Труд» ФК «Квант» сыграет против «СКА-Хабаровск-2». Начало этой игры запланировано на 18:00.