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Спорт

В Калуге появился шахматный клуб под открытым небом

Дмитрий Ивьев
01.08, 14:27
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Его организовали на территории Инновационного культурного центра, сообщили в пятницу, 1 августа, в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Инициаторы проекта хотят популяризировать шахматы в городе.

- Каждый желающий может обратиться к администратору ИКЦ, получить игровые фигуры и с удовольствием провести время на свежем воздухе, наслаждаясь самой интеллектуальной игрой, - пояснили в министерстве. - И, что особенно приятно, это абсолютно бесплатно!

В конце августа в рамках празднования Дня города Калуги запланирован большой шахматный турнир.

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