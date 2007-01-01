В Калуге появился шахматный клуб под открытым небом
Его организовали на территории Инновационного культурного центра, сообщили в пятницу, 1 августа, в министерстве культуры и туризма Калужской области.
Инициаторы проекта хотят популяризировать шахматы в городе.
- Каждый желающий может обратиться к администратору ИКЦ, получить игровые фигуры и с удовольствием провести время на свежем воздухе, наслаждаясь самой интеллектуальной игрой, - пояснили в министерстве. - И, что особенно приятно, это абсолютно бесплатно!
В конце августа в рамках празднования Дня города Калуги запланирован большой шахматный турнир.