В Калуге завершился Кубок трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслав Иванова

Гребцы соревновались на Яченском водохранилище.

На дистанции 200 метров более 80 одиночников из 13 регионов России, а также Республик Казахстан и Узбекистан боролись за победу.

Калужские гребцы из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова завоевали 10 наград.

Победителями и обладателями кубков стали Дарья Исаева (1х ЖЮВ), Никита Высоцкий (1х МЮА), Михаил Калюжный (1х МБ), Мария Наумова (1х ЖА) и Александр Туфанюк (1хМА).

Второе место заняли Иван Алмазов (1х МЮВ), Алиса Кочанова (1х ЖЮВ), Денис Иванов (1х МЮБ) и Сергей Горин (1х МБ).

Бронзовую медаль завоевал Даниил Солдатов (1х МЮБ), сообщили 31 июля в Минспорта Калужской области.