Калужанин победил на втором этапе Кубка России по стрельбе из лука

Воспитанник спортивной школы «Многоборец» Владислав Кирютин завоевал золотую медаль на соревнованиях по стрельбе из лука в дисциплине «ачери-кросс». Об этом сообщили в региональном Минспорта 29 июля.

Второй этап Кубка России собрал сильнейших спортсменов из Московской, Калужской, Самарской, Челябинской и Ярославской областей, а также из Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Поздравляем нашего чемпиона и его тренера Татьяну Шоркину с этим ярким достижением.