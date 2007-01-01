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Спорт

Хоккейная «Калуга» сыграет в новом сезоне НМХЛ

Дмитрий Ивьев
29.07, 10:26
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Клуб получит поддержку на уровне правительства Калужской области. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Игры Национальной молодежной хоккейной лиги стартуют в октябре.

Напомним, в своем первом сезоне в лиге «Калуга» вышла в 1/8 финала.

- Команда показала яркий и интересный хоккей. Домашние матчи традиционно собирают полные трибуны. Эксперты подтверждают: только МХК «Калуга» имеет такую сильную поддержку болельщиков, - прокомментировал Шапша.

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