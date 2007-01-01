Хоккейная «Калуга» сыграет в новом сезоне НМХЛ
Клуб получит поддержку на уровне правительства Калужской области. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Игры Национальной молодежной хоккейной лиги стартуют в октябре.
Напомним, в своем первом сезоне в лиге «Калуга» вышла в 1/8 финала.
- Команда показала яркий и интересный хоккей. Домашние матчи традиционно собирают полные трибуны. Эксперты подтверждают: только МХК «Калуга» имеет такую сильную поддержку болельщиков, - прокомментировал Шапша.