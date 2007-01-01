В Спас-Деменске идет реконструкция хоккейной площадки
Работы выполняются в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщил во вторник, 29 июля, глава районной администрации Владимир Бузанов.
- Подрядная организация МУП «Благоустройство» приступила к работам: завершен демонтаж старого основания и уложено 1800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, - пояснил чиновник. - Это обеспечит ровную поверхность для будущего льда. Произведена установка новых бортов хоккейной коробки, приобретенных в рамках программы инициативного бюджетирования.