Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Спас-Деменске идет реконструкция хоккейной площадки
Спорт

В Спас-Деменске идет реконструкция хоккейной площадки

Дмитрий Ивьев
29.07, 08:10
0 236
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы выполняются в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщил во вторник, 29 июля, глава районной администрации Владимир Бузанов.

- Подрядная организация МУП «Благоустройство» приступила к работам: завершен демонтаж старого основания и уложено 1800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, - пояснил чиновник. - Это обеспечит ровную поверхность для будущего льда.  Произведена установка новых бортов хоккейной коробки, приобретенных в рамках программы инициативного бюджетирования.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im50TitsYThrdndza3MzWkJnMUhsZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiRW9tOGUrYktHbm9NM1lFb0t1ZTRQUUZLUDM0QmFETXVERDVFZS80YzNEYnJDVm1mVEtUVmxEb2d2WGdnL2xIMjdkYVIwenl2WFJPeUZCaU5sYjNsTmxKRFBsUDVLb3dNdmN0SllLTUQzb1RjRUdhY2FjUmk2WUIyUnowUzV4LzB5RDZabzAxN0MyZU0xa1Z1Vm1rNFBQaWdSeXFKQXF2REE2N042RDlvVzQ3V2l6eHd4VXVGeGZkZk9HOGxsT3Z6RmlwL1dEeE14WVJqUmlUd2ZrTnR3ODlNYTdiOFVyOXkwbHdlTWRkZXF6cU5RTXlGd2tMU1FBK3JNLzRjZ2g5a2dISk0vbEhVV2htVDYyeXRENkNOaWJPbXpzbkUrNXhmdy9VOEE0QUZINVFRNE9oOXU5MkpGOTFHbU1meEQxZldJV29Lc3JqdSs2YmVOaEZyQzlvdENUVXFiK2lKblc1STlDbC9OSXNNMUxpNzg2MWZOc2pSdU1pOTBJU3gyMDdkMndyWUMzbVBCMkxZcmtuZEdzbWt0eFhrNHRqdk54ZjQ4UCt3d01zV3JOSTcwbzU5VDVFellWVUJDT3p6OE56RiIsIm1hYyI6IjgxMDY4ZWY3MWRhMjI2NGE2MDE2YmEwZTRmOGE4YzQ4NzQxODBjNDczYzdlMjBiYWI1NDdlZDJhNWNkNmNjNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlI2UytYb1ZiWXd5dE1MTGlUaGpuY1E9PSIsInZhbHVlIjoiOFV0aUVvVld0blo4UFhZeHhtVVAwYVR2dU9peGp4UTBnQWsyWWVWamxPRDlGUWN6L2RJaWVudlFEVHZLMWEwNkVLSWs1NXpjZ2JnYndndHFTUkdFQlMyUVZ0Q3ZDR3Zjd0crVWV2VjFCempqc1VubDJ0SlhDQWZjZjlDWWtwQUVsM3VOOGpPakNXdkoyNXRJKytvVDNsbERJTitWOE1UNjZtMHhieFpYdldIU0MzMWxXZGRnV3F1YzBPV1BUQU9TTGh1SFRobThiTG95dGNoemR0WEhNY3l2U1dCdERRRDdKMnh0UVBvSDQ4clExdWpOUU8wUTFSRDUzNFpFNDZURVJKa3VxaURNOVlERXg0TXdUN3JhN2o4ZjB1T0Rldk9PMVJGc2ZqZUZmaFByTjVRWXkzVExUbVNNdkdpNlk2bXNBODBCaHVjZFVuRnZDOWpVTjZocVRjSUhPMlkzRUoxbkNneFBoajRKTnhkNms0eWw1ZDcwYTF6NkNaVnp6b3dsYXBkR0xpT29lc2JKWGlndlBydU5idHFTVjQycHgxYTY4bDRUZlIwQk5Jcjd3dDF1R1VBVGNKVU9KNzZIakVOV1p4UUxib0x5WEVPSmk2N3pUeWRrUmREbi9ka0xjV0JBeW1TODlEd0hyQi9KOE12Rm0xaWZFQjJlTWovQ0hJdHNEdnVObFlucjZjbEFuTjZ6Vk8rT1BpUXNiMEVydGhFekd2S2RGK1NDeGZJRmpkZHB5bktVZENJQXllVkdkQURTYUVPN3dFUjRPNi9NSTRQZjZJbnZ4VTIvZWgyZXAvU1Fsb2FJUVhvbWQ4Ym5uQThmeXhTYnFuTFRoL1R5aXA5OSIsIm1hYyI6IjVhZjQxMmEwMjZmZWNjNmU3ZGRmMDg5NzUzNWQ0OTExZjRiNzEyYWNiYTE0NDY0M2FmMDQ0NTY1OTgyOWIyYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+