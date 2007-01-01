Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли на турнире по шашкам в Санкт-Петербурге
Спорт

Калужане выиграли на турнире по шашкам в Санкт-Петербурге

Дмитрий Ивьев
28.07, 14:45
0 366
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там завершились всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Более 100 спортсменов из 21 региона России соревновались в классической и молниеносной игре.

Представили Калужскую область четыре воспитанника спортивной школы «Шашки русские» под руководством Геннадия Имаса и Алексея Драгунова.

И в классической игре, и в молниеносной победами отметился восьмилетний Илья Жиров.

Среди девушек до 14 лет Диана Рабаджи заняла первое место в молниеносной игре и второе в классической.

Также серебряным призером основной программы стал Артем Бизюлев среди юношей до 11 лет, сообщили 28 июля в Минспорта Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBSak1OZzRXVndVUHlJdWdvUXlGWUE9PSIsInZhbHVlIjoicDV2MHhCZW94Vjg3aUk4a3NVZXJqMlJyV3VzUFN5VjhzL2FMaXJKbksvajE3d1RJZHRIRWQwZkR3cXROVjRmOTQxMFRkUXdHdjBCTDExa1k4cExNK3QyZUlVTXgvcHBaMU9SVkVMQlptby9ucWl5T3VzeWFuWDhBc09PeXRDY2RYb01SS2hQVnJmN1d5RGFaNjZPSml2TSthNTUwWkY2SkVkWlN0aUEySlEwNmpDR01wdGxBeU9HdUhRd1ZuenBjK1BGVmNRVGg1WEI2MDZmY2o0bXJsNXhpQ2xzYnc3VFBtWmpZSTlqa3RsZk5vRktCa1dlZEZQcFUwb0IwazM1c1VpZDNpbXk4ZHV4TDB0MThVeXViTnR0R0NMc21yT1U4Q2UxdVMwMlRqMUFuYS9RUFJuSmNta0RJdW9DOVlvdDBJd3dreE92cDVDMTdhS2dTSHZDZ0NnT0NXSkwrS21IQ01vZ2hIVGRSbEx4RUswTTgrWU9CN01LZTBZM1BaYlQ2eGdmbWRIUWZzODZqU2ZRbHR0WGZiUlp6Q0FXNXowTURLWWtqYW4wNE1BeUZ0eUpUMGNnOGwwWGh0MGlFUTB3aCIsIm1hYyI6IjkwNDkyM2M4NDc4ZmI1NmQ1Y2M3M2Y0NDI5MmM2OTZjZTI2MDNhMTgyNDA4NjJhMDk4Y2YzYzhkZGY0ZTNiYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImF1TThNT1hNalNzbGt6SWxEKzJubkE9PSIsInZhbHVlIjoib2J0VHVmaG9ESitCL0s0V2FlZHA1Nlk2VThTWjBDYnhEdkUvd2t2SlZ1RVlUUEVSbTFUUytYQVl3SC9tZXVqQ2dPalZkdUlUZFBkVmZxMldiNnZwNzVPRE9YUHdsMERRakJ6K3NCNmRha0NmWU5ZL1JBTngzbGI3VG1MTW9BQzFIcWJrNlJpVnZGYXprY0IrN1RrU1A5eStNMGhnTmRiUUZUNUU4OTF2QnN2SjNUbGFDVnhBZ0MzSWNXZUxKckdHOGdFMkRjbkxEMG40SDVwUWNyMGVyOEl6cWlHTDlDbjNldVFyeHdNVnJPTnB5K2VoSk1EL2NZdS9uQjJsYU5oMUZmMTQ2TXN1UXN3bzdKVXY3TFBmL0ZKaktHNkdXWlZBeFArbGkyQjVVcWV2M1ltOWY4OTRURGNTY0lqMnhhdTZMYnh0emRkNVhnL2wwT2V1VmtoVmpOdllrSXRHc014TFpscUdMM2orSVRQcWFOM3RkTmFnaVNTYVlYNDJWMjVvZ3JRb0VwSkEraml0TVZjbFRzNmNkUkY3QzcvUU5FNWVzQUpJN1I4SkpaQkwydUg3eTE1QU1YVlgrM2srVW1pQ0hpU1MzWGJWUklML2FubGY5bGlmR05WQ3hIa0NBUDYxSnl4Sm9wMU5ZOTRsN1N5eXExZjczVHphYUw0T0FMajhQVSt5bFZNM2JuejlBdm1Fdmd4Z2s4OHhBN1lKN0V1RUZVYkVxREh6Sy9LQlZzLzV3ZU1PM0JUdlRUcGt0bG1LanR6Mnl1MWRUcXF3UFJtZUcyRGtHVGRjeXpIK0MzWHRWRlJRVUwxOXdYUFBKM2dxMWVFY3k5eGRDTHFZU29TYiIsIm1hYyI6IjExMmYxODIwYTYzOTMzMGZjOGU3MGZkNzBjNzIwYzY3ZGZlOGJlODEyMmI1MzE2Nzg4MGVlNjY5MmFhYjZlZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+