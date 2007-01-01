Калужане выиграли на турнире по шашкам в Санкт-Петербурге

Там завершились всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». Более 100 спортсменов из 21 региона России соревновались в классической и молниеносной игре.

Представили Калужскую область четыре воспитанника спортивной школы «Шашки русские» под руководством Геннадия Имаса и Алексея Драгунова.

И в классической игре, и в молниеносной победами отметился восьмилетний Илья Жиров.

Среди девушек до 14 лет Диана Рабаджи заняла первое место в молниеносной игре и второе в классической.

Также серебряным призером основной программы стал Артем Бизюлев среди юношей до 11 лет, сообщили 28 июля в Минспорта Калужской области.