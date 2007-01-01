Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские легкоатлеты выиграли медали первенства России
Спорт

Калужские легкоатлеты выиграли медали первенства России

Дмитрий Ивьев
28.07, 12:15
0 306
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Воспитанники спортивных школ олимпийского резерва «Юность» и «Темп» выступили на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах, сообщили 28 июля в Минспорта Калужской области.

На стадионе «Олимпийский» прошли первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет и всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Бронзовую медаль первенства завоевала Ирина Корнева из «Юности». Наша спортсменка стала третьей в беге на 3000 метров с препятствиями.

Легкоатлет «Темпа» Илья Кожевников завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdiWFBIWEpMT1kxaTY0SFd1azlETUE9PSIsInZhbHVlIjoidjJMb21tc2xRaU5nT2xFdEZKclNRVXFwamxXV0t6ZHl4UGhBOHFHSDhWbiszaHU3TlZQYi85WVB1UXRZLzlINXd1bVdmK0RxOWRYS0IrNW5VaTNtWHRzSDRLeTBLNE1URDBZVm13alhuSW14UTk5eWxSQVpiSHhGRVhJMVpSMlhHc2RKMjdkUFVkVEpnRHltbnh1RVlLd2Y3dW5MZTNYU1lIL1VaZGtOQjJvdFc4YkRsUmwxVldTYzZzcW1zeU4rU1V4TGlHQWoweit6c2VmNndBbHRJaW4vL2xPeG14S2tQak5IR0VWZzJVR3YvVlFjeEdvbHpNVE82NjNQQkE1eHBEb0x6MzRMcTgvQXhnNkl4cUVDallBd1VEaG55M3JDa01pZ2R6Q0JqTzM0S3FIK25UT2kybHFwWXZKSmJQN29SUUJJaDZDYXIxUzQvSks5dFoxVDJOb2ttT0MrR29pUFRrcG5nRmhLdkJoK0RDSnFnNk5YeUNCQ1pLZnpwcXVSSWtoNFY3WVExUUtZSXJESkY5cGZJNzZuN1N6MHpzK0VxbGdRVVpZVHl0VEVCdWx3U3JUUWRpalh4bUl0Sm9hTCIsIm1hYyI6ImNmNzY0NDNmMGQ4MGZjYTI3YjQ0NjkwZTBhOWRkMjVlNTgyODY5NWM1MjdmZTgxOTZhZDUxOWNhZWJlZGNmNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQ0ZnNnVk56aFo0VUNDY1JtT3ppZnc9PSIsInZhbHVlIjoiclFScVNGdlhJWGJsdkVDSUd4SzJLUEdBaklHdjhhS3lkcTVwY1Jxa1Zza3d0TXMxUjVsQjZZTFBWUzNHMUh5NHdKclErTHc0bWJLa1licjlZT05IYlF3WEp0YnlVOHplZ2RQK1JyNlE4d29KcmhnaWJROEdDVmJKQS9ZZmg4Q3JUU1dhdUxtU1lUNUUySmdKU01wL0hJTDBxTVVlbjBOWUVMOWdlbkhVMmsvczJCc3VyS0wxR3VjaTdDd25vNm5vb0NkNnh0cEg1S24zSVRhcXhZOEp1ZUszd0lTN1RvWVhYNkF5NXcrbld5QXdQNUFKQ0xMdkVxV01GUzh3cjhneFRtQTdMQ2xwdm1lMmRPTUR5OTJrRjNVaTlScys1T3cxNnNZQ21BYTl5U1pGMW9NYjZHRUNwcVc1djRXYThqYUhXaGZLRFRMMnFBcGlGUm9ReVBBZEhLQTZTakVMV1NTR1NwdGxOQ1ZuMWdnY3dWWnF3SnhMME4yY2llZjBjZVVmTFBqejhXdmpOZlZhaFNMdjVWSzQ1WXRPd29Cck1XYU95ZDBHbkhiZHM3aWl0dG5ld2lwSmVkQzJiY3BQSWhsUkZoTHh4M09xNC84ZHJlNjVVL0prVEdvdUp4dkVMa0oybFo5cTdpb2h4R2gzMlpMYmx5UnI0VFhRQjQrcnpkdU9Zc2Jtak1CVExQSlFQRUl1bkM3cmJ2V3pXK2ZYRk1ITmY0Wk5KR2Jici9aVm9CZnlqc1BYcGdNdUFRaXdNaHpiV214T3RkRnlkYm04ZGZlWXU4NllVcVMxYUN2TlZaOTByb2c5LzRZTERBQTJBWFpQSHdXL3ZTRWJQUEJDOHhoVyIsIm1hYyI6ImYxMTg4OWRiMzVhYWM1NTk1MGFkMWU1NTViYTcwYmMxMDVhMTkzMTMwYjBhYzFkNDcyYjE5ZDMwNmM5ZmJlMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+