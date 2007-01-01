Калужские легкоатлеты выиграли медали первенства России

Воспитанники спортивных школ олимпийского резерва «Юность» и «Темп» выступили на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах, сообщили 28 июля в Минспорта Калужской области.

На стадионе «Олимпийский» прошли первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет и всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Бронзовую медаль первенства завоевала Ирина Корнева из «Юности». Наша спортсменка стала третьей в беге на 3000 метров с препятствиями.

Легкоатлет «Темпа» Илья Кожевников завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами.