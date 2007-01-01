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Спорт

В Калуге пройдет Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова

Дмитрий Ивьев
28.07, 08:46
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В среду, 30 июля, на Яченском водохранилище соберутся гребцы-одиночники из разных регионов страны.

Участники соревнований выйдут на дистанцию 200 метров.

Открытие турнира запланировано на 13:30, начало заездов – в 14:00.

- Вячеслав Николаевич ушел из жизни в 2024 году, в возрасте 86 лет, - рассказали в министерстве спорта Калужской области. - Для Калуги легенда советского спорта был добрым и надежным другом. Его именем названа спортшкола олимпийского резерва по гребному спорту, воспитанники которой прославляют Калужскую область на всероссийском и международном уровнях.

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