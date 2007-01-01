В Калуге пройдет Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова
В среду, 30 июля, на Яченском водохранилище соберутся гребцы-одиночники из разных регионов страны.
Участники соревнований выйдут на дистанцию 200 метров.
Открытие турнира запланировано на 13:30, начало заездов – в 14:00.
- Вячеслав Николаевич ушел из жизни в 2024 году, в возрасте 86 лет, - рассказали в министерстве спорта Калужской области. - Для Калуги легенда советского спорта был добрым и надежным другом. Его именем названа спортшкола олимпийского резерва по гребному спорту, воспитанники которой прославляют Калужскую область на всероссийском и международном уровнях.