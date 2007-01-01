Калужский шахматист выиграл две медали
Успеха на международном турнире в Костроме добился Матвей Денисов из города Ермолино Боровского района.
Он занял вторые места сразу в двух номинациях: классические шахматы и блиц.
- Несмотря на жёсткую конкуренцию, талантливый шахматист смог завоевать серебро в обеих дисциплинах, уступив первое место только опытному московскому мастеру, да и то по дополнительным критериям, - рассказал в пятницу, 25 июля, глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Эта победа стала ещё одним доказательством того, что наши спортсмены способны достигать невероятных успехов.