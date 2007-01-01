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Спорт

Калужский шахматист выиграл две медали

Дмитрий Ивьев
25.07, 14:26
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Успеха на международном турнире в Костроме добился Матвей Денисов из города Ермолино Боровского района.

Он занял вторые места сразу в двух номинациях: классические шахматы и блиц.

- Несмотря на жёсткую конкуренцию, талантливый шахматист смог завоевать серебро в обеих дисциплинах, уступив первое место только опытному московскому мастеру, да и то по дополнительным критериям, - рассказал в пятницу, 25 июля, глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Эта победа стала ещё одним доказательством того, что наши спортсмены способны достигать невероятных успехов.

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