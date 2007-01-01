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Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по мас-рестлингу

Дмитрий Ивьев
25.07, 11:30
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Это национальный вид спорта Якутии. И в рамках якутского праздника Ысыах в столичном парке «Зарядье» состоялись открытые всероссийские соревнования по мас-рестлингу памяти Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова.

Участие в турнире приняли и спортсмены Калужской области.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Константин Курдюков стал победителем в весовой категории 125 килограммов. Его товарищ Илья Бардин завоевал «серебро» в весовой категории 90 килограммов.

Также победу праздновала Ханна Енковская из Дома детского творчества Людиново, выступавшая в весовой категории 85 килограммов, сообщили 25 июля в министерстве спорта региона.

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