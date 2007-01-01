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Спорт

Калужане привезли медали с двух соревнований

Дмитрий Ивьев
24.07, 12:24
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На прошлой неделе воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд» представили наш регион на двух стартах для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

‍Более 400 участников из 56 регионов России состязались на чемпионате страны по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА в Чебоксарах. Серебряная медаль соревнований – у нашего Даниила Негоды, который занял второе место в прыжках в высоту.

11 медалей прошедшей впервые во Дворце спорта «Центральный» всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов – у калужан. Обладательница 4 золотых медалей – София Петрухина (3 в плавании и 1 в дартсе). Еще «золото» на счету Тимофея Рассолова (шашки) и Анастасии Голубковой (плавание). Также у Анастасии в плавании еще 3 «серебра». Бронзовыми призерами стали Светлана Соловьева (дартс) и Трофим Костюхин (плавание), сообщили 24 июля в министерстве спорта Калужской области.

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