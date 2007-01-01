Калужский полиатлонист выиграл «серебро» на чемпионате России

Воспитанники спортивной школы «Многоборец» вернулись из города Сасово Рязанской области, где прошли соревнования по полиатлону в спортивной дисциплине 5-борье с бегом.

За медали боролись 34 многоборца (15 мужчин и 19 женщин) из девяти регионов России. Участники соревновались в спринте, метании спортивного снаряда, пулевой стрельбе, плавании и беге на выносливость.

Калужанин Дмитрий Юдин по итогам соревнований стал серебряным призёром. Вероника Матвейченко заняла пятое место, а Герман Трусов – десятое, сообщили 23 июля в министерстве спорта Калужской области.