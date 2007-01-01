Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужский полиатлонист выиграл «серебро» на чемпионате России
Спорт

Калужский полиатлонист выиграл «серебро» на чемпионате России

Дмитрий Ивьев
23.07, 15:20
0 335
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Воспитанники спортивной школы «Многоборец» вернулись из города Сасово Рязанской области, где прошли соревнования по полиатлону в спортивной дисциплине 5-борье с бегом.

За медали боролись 34 многоборца (15 мужчин и 19 женщин) из девяти регионов России. Участники соревновались в спринте, метании спортивного снаряда, пулевой стрельбе, плавании и беге на выносливость.

Калужанин Дмитрий Юдин по итогам соревнований стал серебряным призёром. Вероника Матвейченко заняла пятое место, а Герман Трусов – десятое, сообщили 23 июля в министерстве спорта Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxzNHdHeVdxTW82dU1GRExlMGMydVE9PSIsInZhbHVlIjoiOEtqYUhwWGluVHg3akhzalFkV25yREcxNGxhU1dZV0JNWmNDdm53N1NBOC9FY0k0Uzl1Yno2V3NWcWVvQmdOdGtTbmlnZE93cVFaWFh3QWF0N3QzeWZLd1lCN2srbjFTYVI3Q3lSNjh6QXRPNFJGMDZ5VHFYUnEvUzdOL3E0ZjUwd3VkQ3dybmp4RmFjK1U1alZIaDBuMGNrV3RTc2l1UVNYUVRSRkY3QzM2Y2owQVI1OXN5REZpMk42WllNNmREbEtWZXpuNWRKNU5DOHFiUXFCMFRtcGp5V2NTUlh4SjZOak5VT29FR0Y5aVY1RkdIeGNsdTg3WDdmTVljVmRNNFlMdkluRkF4YnNQanhNSDM3SXg3c3M1dVlIQTdCeGIwaWd1ZDNLTXA5UlVEZGRzdHc5M09HUUZ2NUxkN2t5eEh4dmpqMUxYSFVTenI2SDVWUTZVSzg5S0pKSlhMamtZdW15V2VLTnpwV1RtR3dsY0JOVXRUMHhIc3pRTUNUSk9KTEJWT2RvV0xvRW9ONG41SllGT3dadmJ3d3ZYRkk1UXJicVdERFVZWCt5THQ1dmtKVmN0bHQzaDJIc3hiZGtTUSIsIm1hYyI6ImIwNGIwMjBhMWU2OThhMmUwYTM2OTg3ZTRjNDc5ZWNkZmY2OGIxNTJjZTQxYmYwMDMwZjk2OGRhZTA1MzVkMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUxb0NHYjN4c0hWbjR5aFIvamcwbVE9PSIsInZhbHVlIjoiN0ZoRmM0VVpUY0RMYkdzZVo3dzlSNm9IeHFZa0dsNnJWeEYwQnlVdU5CSmVRRXdqSE5ScHVWMWExOWgzWnZjRnlsWlhCRHBGTm9CV1J3TGxST0xMWUVsTDRVYi9ScmorWmorZVhxL3BUYVYxZnp0TWJHOVV4YW44K3poby9aaHlqQzRwU2FnSm9SWWc2MUhuR1RFMzlvYmkxNEhHWTRKRGNEUFYrWTIxOXNTdC9MZDlibWlKNFZ4MHNXeis1TUxSSWVXZ2tpWGJEV3M5YkY4Y3JCV25UUjQwOWRhUkordVhiaWtHcXhHVXNKdjhUUGZ6NkJUTzIzUE1LWHJUeDdsM2hlSXRLYmJqQ2JaK1RzZitUQmlZd252ODBYTS9rMW1XRG05Q2wxSXEzUWNGa3lyTXRoekErQVM3amY5bGplRGZ4YmJCNmk5R0lHWjFEUmJZYkk1SGVBYzU2S1VqOU1CQkY4ZUxTMlQ5UFlVYW14RGVMK1dCQlhEOWZZVHBsc0FjZE1DeWZINTZmVmxsUUV4NnBnVzRiUDIwODBNYmJUUGlOV3c1K3I3WEhQQ0JYeFFiN1BSclhySjB4NEZSQnlRaWo3blNZV1F0MUVtWUJnZFd1SFVIVXJKdlVsRjJKeVB4SzZESFQwMklWWWJGOEFVMHBTTGtZck1lczRMKzFCUzNvWU9IZmRENC8vQ0dQMzZjNFlpaS90UnFJaXdLWE11TTNEWDdDN09LeEZrRDJqSUFDQTZYbUV4ZXNGMFo0RTdKc2xHUnl6by9pZ1daVnJOb3B6TFg1R3lxakM4a2xJdG5KOU9NOG9CdEJQb1hsZkprV3pHb2k5dWFhcXQwVUo1cSIsIm1hYyI6ImRlYmM5OGExNzZhN2E2NmRmMThmMGM2MzUyNTIzZDZmNjYxYmNiYjFhMjNmNzRkZjZmMmE3MWFkZGM1OWVjM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+