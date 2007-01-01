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Спорт

В Калужской области появятся два новых Центра раннего физического развития

Дмитрий Ивьев
22.07, 15:00
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Как сообщили 22 июля в региональном министерстве спорта, центры разместятся в спортшколе олимпийского резерва «Юность» в Калуге и Обнинске.

Инициатива создания подобных центров является частью федеральной Концепции развития детско-юношеского спорта в России. Первопроходцем в регионе стала спортшкола олимпийского резерва «Труд», где первый центр начал работу еще в декабре прошлого года. С сентября текущего года здесь планируется запуск дополнительных групп по плаванию и бадминтону.

Стоит отметить, что с 2022 года жители области могут воспользоваться бесплатным тестированием на уникальном аппаратно-программном комплексе «Стань чемпионом». Эта система позволяет определить природную предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. Комплекс проводит анализ более чем по 150 параметрам, предоставляя полезную информацию как для родителей, так и для тренерского состава.

Важно отметить, что данная инициатива направлена на выявление и развитие спортивных талантов с раннего возраста, что значительно повышает шансы на успешную спортивную карьеру в будущем.

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