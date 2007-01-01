Калужские спортсмены выиграли медали на чемпионате и первенстве России по морскому многоборью

Сборная спортшколы Иванова по гребному спорту продемонстрировала впечатляющие результаты на чемпионате и первенстве России по морскому многоборью, сообщили 21 июля в министерстве спорта Калужской области.

В рамках Чемпионата страны золотые медали в дисциплине «гребно-парусное пятиборье» завоевали Евгений Горячковский, Борис Тетюев, Александр Туфанюк, Павел Бурсин, Захар Дорожкин, Денис Стоянов и Илья Береснев. Команда показала высокие результаты в отдельных видах: гребной, крейсерской и комплексной гонках. Бронзовые награды достались Елисею Куртеняку, Ивану и Василию Кандаловым, Луке Смурову, Александру Хозикову, Ярославу Скорожонку и Владимиру Скворцову.

На первенстве России калужские спортсмены также проявили себя с лучшей стороны. Первое место во всех видах гребно-парусного пятиборья заняли Борис Тетюев, Денис Стоянов, Вячеслав Демидов, Павел Бурсин, Всеволод Лысенков, Владимир Скворцов и Илья Береснев. Третьими стали Александр Хозиков, Лука Смуров, Иван Тарасов, Елисей Куртеняк, Александр Беликов, Илья Лобанов и Макар Раскостов.