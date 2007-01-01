Калужские пловцы успешно выступили на первенстве России

Спортсмены из Калужской области завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве России по плаванию среди юниоров, сообщили 21 июля в Минспорта региона.

Соревнования, которые проходили в Обнинске с 16 июля, собрали более 800 участников из 70 регионов страны. Среди победителей — воспитанница спортшколы «Труд» Екатерина Сибирко, которая стала двукратной чемпионкой. Она одержала победу в заплыве на 200 метров комплексным плаванием и на дистанции 100 метров баттерфляем.

Еще одно золото принес региону Григорий Вековищев, представляющий спортшколу «Олимп». Он показал лучший результат (8:02.03) в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Бронзовую награду завоевал его товарищ по команде Максим Курбанов, заняв третье место на дистанции 50 метров на спине.