Калужская пловчиха Екатерина Сибирко — чемпионка России среди юниоров
В Обнинске проходит первенство России по плаванию среди юниоров, где собрались более 800 сильнейших спортсменов из 70 регионов страны.
Соревнования принимает бассейн спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».
Калужскую область на турнире представляют 36 пловцов, и уже первые старты принесли нашему региону золотую награду.
Воспитанница калужской СШОР «Труд» Екатерина Сибирко блестяще выступила на дистанции 100 метров баттерфляем, опередив всех соперниц и поднявшись на высшую ступень пьедестала.
Эта победа стала первой, но, будем надеяться, не последней медалью для калужской сборной на этих престижных соревнованиях.