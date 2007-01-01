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Калужская пловчиха Екатерина Сибирко — чемпионка России среди юниоров

В Обнинске проходит первенство России по плаванию среди юниоров, где собрались более 800 сильнейших спортсменов из 70 регионов страны.
Владимир Андреев
20.07, 17:17
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Соревнования принимает бассейн спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».

Калужскую область на турнире представляют 36 пловцов, и уже первые старты принесли нашему региону золотую награду.

Воспитанница калужской СШОР «Труд» Екатерина Сибирко блестяще выступила на дистанции 100 метров баттерфляем, опередив всех соперниц и поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Эта победа стала первой, но, будем надеяться, не последней медалью для калужской сборной на этих престижных соревнованиях.

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