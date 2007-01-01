Презентована книга о легкой атлетике в Калужской области
Мероприятие прошло во Дворце спорта «Центральный», сообщили 18 июля в Минспорта Калужской области.
Книгу «Лёгкая атлетика в Калужской области. Страницы истории» написали кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики физического воспитания КГУ Александр Астахов и председатель областной федерации легкой атлетики Александр Лукьянов.
17 июля 80 лет назад в Калуге прошли первые соревнования по легкой атлетике.
В книге представлены редкие фотографии, история вида спорта, выдающиеся спортсмены и тренеры.
Печатный вариант книги можно найти в музее Дворца спорта, в спортшколах и в библиотеке КГУ.