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Спорт

Презентована книга о легкой атлетике в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.07, 10:41
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Мероприятие прошло во Дворце спорта «Центральный», сообщили 18 июля в Минспорта Калужской области.

Книгу «Лёгкая атлетика в Калужской области. Страницы истории» написали кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики физического воспитания КГУ Александр Астахов и председатель областной федерации легкой атлетики Александр Лукьянов.

17 июля 80 лет назад в Калуге прошли первые соревнования по легкой атлетике.

В книге представлены редкие фотографии, история вида спорта, выдающиеся спортсмены и тренеры.

Печатный вариант книги можно найти в музее Дворца спорта, в спортшколах и в библиотеке КГУ.

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