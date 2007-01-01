В Калуге состоится «Гран-при России по северной ходьбе»
Соревнования пройдут 16–17 августа, сообщили 17 июля в министерстве спорта Калужской области. На турнир съедутся спортсмены из России, Беларуси и Мексики.
В ведомстве уточнили, что соревнования пройдут в живописных лесах спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок».
Участники будут состязаться в нескольких дисциплинах: нордик-скиллс (соревнования на технику ходьбы), гонка преследования на 10 км, фан-заход на 2 км, а также эстафета корпоративных команд.