В Бетлице ремонтируют два спортивных объекта
Над уличными тренажёрами у ФОКа установлен металлический каркас, ведётся монтаж обрешётки под металлочерепицу.
- Арочная форма навеса выбрана не случайно – такая конструкция предотвращает скопление снега и воды на крыше, - рассказал 17 июля глава администрации района Сергей Макридов.
А на территории городошной площадки на стадионе обустроены игровые дорожки, установлен игровой кон с разметкой и отбойная сетка с навесом, организовано место для участников и зрителей, смонтировано ограждение площадки, уложено резиновое покрытие.
К концу недели подрядчики планируют завершить работы на обоих объектах.