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Спорт

В Бетлице ремонтируют два спортивных объекта

Дмитрий Ивьев
17.07, 12:15
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Над уличными тренажёрами у ФОКа установлен металлический каркас, ведётся монтаж обрешётки под металлочерепицу.

- Арочная форма навеса выбрана не случайно – такая конструкция предотвращает скопление снега и воды на крыше, - рассказал 17 июля глава администрации района Сергей Макридов.

А на территории городошной площадки на стадионе обустроены игровые дорожки, установлен игровой кон с разметкой и отбойная сетка с навесом, организовано место для участников и зрителей, смонтировано ограждение площадки, уложено резиновое покрытие.

К концу недели подрядчики планируют завершить работы на обоих объектах.

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