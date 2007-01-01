В Калуге стартовали новые соревнования по морскому многоборью
На Яченском водохранилище проходят чемпионат и первенство России по морскому многоборью в дисциплине «гребно-парусное пятиборье».
Калужскую область представят спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова – две мужские и три юношеские.
Приехали также гребцы из Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Самарской и Ярославской областей.
В программе – гребная гонка, парусные гонки, комплексная гонка и крейсерская гонка. Начало 17-18 июля в 10:00, 19 июля – в 8:00, сообщили в минспорта региона.