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Спорт

В Калуге стартовали новые соревнования по морскому многоборью

Дмитрий Ивьев
16.07, 14:33
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На Яченском водохранилище проходят чемпионат и первенство России по морскому многоборью в дисциплине «гребно-парусное пятиборье».

Калужскую область представят спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова – две мужские и три юношеские.

Приехали также гребцы из Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Самарской и Ярославской областей.

В программе – гребная гонка, парусные гонки, комплексная гонка и крейсерская гонка. Начало 17-18 июля в 10:00, 19 июля – в 8:00, сообщили в минспорта региона.

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