В Калуге открылись бесплатные теннисные корты
Они расположены в сквере Волкова.
В среду, 16 июля, там побывал губернатор Владислав Шапша.
Опробовать корты вышли воспитанники спортшколы «Победа».
Корты возвела частная компания. Чтобы попасть на них, нужна предварительная регистрация на сайте.
- Классная площадка. Профессионального уровня. Здесь любой желающий сможет попробовать себя в теннисе, - прокомментировал Владислав Шапша. - Для этого нужно зарегистрироваться через специальное приложение и забронировать время игры.