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Спорт

В Калуге открылись бесплатные теннисные корты

Дмитрий Ивьев
16.07, 14:26
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Они расположены в сквере Волкова.

В среду, 16 июля, там побывал губернатор Владислав Шапша.

Опробовать корты вышли воспитанники спортшколы «Победа».

Корты возвела частная компания. Чтобы попасть на них, нужна предварительная регистрация на сайте.

- Классная площадка. Профессионального уровня. Здесь любой желающий сможет попробовать себя в теннисе, - прокомментировал Владислав Шапша. - Для этого нужно зарегистрироваться через специальное приложение и забронировать время игры.

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