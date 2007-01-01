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Спорт

Калужане выиграли морское многоборье

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:18
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В Калуге прошел чемпионат и первенство России по морскому многоборью в дисциплине «ял-6» на дистанции 2000 метров. За победу боролись команды из 11 регионов страны, сообщили в министерстве спорта Калужской области. 

Финальные заезды состоялись накануне, после которых наградили победителей и призеров соревнований. На высшую ступень пьедестала чемпионата поднялись спортсмены школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова, завоевавшие как золотые, так и серебряные медали.  

«Золото» в активе Антона Старостина, Евгения Горячковского, Александра Сорокина, Захара Дорожкина, Саввы Хорошаева, Василия Кандалова и рулевого Ильи Береснева. Серебряными призерами стали Денис Стоянов, Борис Тетюев, Павел Бурсин, Вячеслав Демидов, Павел Раченко, Денис Скворцов и рулевой Елисей Куртеняк. 

На первенстве страны победу праздновала команда в составе Бориса Тетюева, Дениса Стоянова, Павла Бурсина, Вячеслава Демидова, Дениса Иванова, Владимира Скворцова и рулевого Елисея Куртеняка. 

Девять спортсменов из Калуги получили удостоверения мастера спорта России по морскому многоборью. 

С 16 по 19 июля Калуга примет очередные соревнования - чемпионат и первенство России по гребно-парусному пятиборью, которые обещают стать зрелищными и напряженными.

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