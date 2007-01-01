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Новость дня Спорт

Калужанка выиграла «серебро» Кубка Европы по дзюдо

Дмитрий Ивьев
16.07, 08:55
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Воспитанница школы олимпийского резерва «Юность» успешно выступила на международном турнире среди молодёжи до 21 года, представляя Калужскую область, сообщило 15 июля региональное министерство спорта.

В венгерском городе Пакш за победу боролись около 500 дзюдоистов из 40 стран мира. Российская сборная показала лучший результат, возглавив медальный зачёт: в её копилке 5 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых наград.

Серебряную медаль в весовой категории до 78 кг завоевала Александра Рябченко из Калуги. В ходе соревнований она одержала победы над представительницами Италии и Боснии, но в финальной схватке уступила спортсменке из Сербии.

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