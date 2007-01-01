Калужанка выиграла «серебро» Кубка Европы по дзюдо

Воспитанница школы олимпийского резерва «Юность» успешно выступила на международном турнире среди молодёжи до 21 года, представляя Калужскую область, сообщило 15 июля региональное министерство спорта.

В венгерском городе Пакш за победу боролись около 500 дзюдоистов из 40 стран мира. Российская сборная показала лучший результат, возглавив медальный зачёт: в её копилке 5 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых наград.

Серебряную медаль в весовой категории до 78 кг завоевала Александра Рябченко из Калуги. В ходе соревнований она одержала победы над представительницами Италии и Боснии, но в финальной схватке уступила спортсменке из Сербии.