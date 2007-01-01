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Спорт

В Калуге начались всероссийские соревнования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Дарья Джуманова
15.07, 15:17
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Дворец спорта «Центральный» стал площадкой для проведения Всероссийской летней Спартакиады, в которой участвуют дети с инвалидностью. Об этом сообщило региональное Министерство спорта во вторник, 15 июля.

В турнире принимают участие порядка 100 подростков 14–18 лет, представляющих 14 субъектов России. Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: плавание, настольный теннис, дартс и шашки. От Калужской области выступают воспитанники спортивной школы «Труд» – София Петрухина, Анастасия Голубкова, Тимофей Рассолов, Трофим Костюхин и Светлана Соловьева.

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