Калужские гребцы завоевали медали на Кубке России в Казани

Калужские спортсмены успешно выступили на Кубке России по гребному спорту, который прошёл в Казани. По информации Минспорта региона, они завоевали несколько золотых и серебряных медалей.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 16 регионов страны. От Калужской области выступали воспитанники спортивной школы по гребному спорту имени Вячеслава Иванова.

Илья Кондратьев одержал победу в финале мужских одиночек. Александр Туфанюк завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине, а также стал победителем среди одиночников лёгкого веса.

Ещё одну серебряную награду принесли команде Сергей Иванов и Данила Габдрахманов, занявшие второе место в двойке парной лёгкого веса.