Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские гребцы завоевали медали на Кубке России в Казани
Спорт

Калужские гребцы завоевали медали на Кубке России в Казани

Дмитрий Ивьев
15.07, 14:20
0 232
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужские спортсмены успешно выступили на Кубке России по гребному спорту, который прошёл в Казани. По информации Минспорта региона, они завоевали несколько золотых и серебряных медалей.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 16 регионов страны. От Калужской области выступали воспитанники спортивной школы по гребному спорту имени Вячеслава Иванова.

Илья Кондратьев одержал победу в финале мужских одиночек. Александр Туфанюк завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине, а также стал победителем среди одиночников лёгкого веса.

Ещё одну серебряную награду принесли команде Сергей Иванов и Данила Габдрахманов, занявшие второе место в двойке парной лёгкого веса.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF3ZUxVOVFTU0szS2JUaVlMSHRMV2c9PSIsInZhbHVlIjoiaFJWeE5GenNwK3BRN0FoVG1YZmZzL2U0ZkZUNU1HNld4eHVvZmtVckh3bHRpUE9WdGQ1c1lkcEFkQW52eTVxdVZLKzBmS3JGVjZEM0dWbGxYWDRaY3RTSlIwOTc1VnJTbnVkb3Z4WWZ0bzdhL0k4SE04cmF5VmZ3TkpvWkF5eWljempsemhJMWplVlBsMXcxTm9FejJkMlNIK1ZpdmxxcFFrNUtBa1ZMeGo4N2QzT1VBWndRZEN5NlE5V1RhWUFHVHlIY05EbUdic2FyUThmSWJnSFJpSkxRSVBrV01Gdzd0end2NnNPekxKbE5VVkpvc1FzemJybXlHMHFhcDREZEc1OFlyUzJQVUhMZk5EMDg2SDRjbXZVZjZCWmd1eWorWWJVTGR2Vm9iR1RSMlVWUS8zcG5WR3BYSWwrRHZsWUVmbWJ4QW5VQXdvSGZ0OUJ2Zm1XQmdlZXR1L0ZZZ3NiTStXM3lEaitOb0JxMmpwZlBrcFpRK2hGV2pvZWVWTjQzSXVCUFB5VnVXSnNobUlmOEVVNU1KQkIxYWJOZ2dtOEdLd095ajgyUXl0N0Z3c3haRmp0dmVuMWFZNG5OZkJuQyIsIm1hYyI6IjlhYjhlM2EzNTlkYjU3OTRhZWQwNGFiNDA1YjdlMjkzYTEwZjc0YThjOTJkMGNjMTdjODk2MzlmMzg3NzBkMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNhZW9FdTVlT1RHbFVGbUI2djYrRmc9PSIsInZhbHVlIjoid3ZsUUZKV0FZN2lBalk3MVRBcVUvczJTT0RYSVBtbU5XYWU2a1VvSW1PWFVtZFVndEQyQlJJUFkyK09ML1JkOEtselU2cFNnNmhNNkgyMXlXVGRXRTlhZ3ZqakFXNFBGYTdMNVZjYkNyTlMxMHhOR0VDd2p4MXNqdXRYcWJndEV2UHZPUVdLOXVSMVZETzVXOGhINXpiSFVjRDE2WUduSlMxSUhPQVFxOXZINmMwNXlvN2hlZlZnTko1QUwxcmk4UHZHVzNMU09Tdm9Sdnd6RXgySTQxa0ZBNHF5N1JHVXBPZ3Vzbk1zUXdoNmowMDgwZDJQWmtBR0VHZXBrMWtZczVRNlB6ZFlLRy83T2dOYldsd2hwdlhUT0pqSkRBNVNGbGdkQ1o0REFmQmFVNTVBTG45dXRMRmVOWFUvZHE2VkRyUDFVL29RclN2Y095ZlNnUmpXM1lwcjUzVHZCUEpYRURCZDV1eUJYYjBzWlgwTG0vandGY3p2ZFdjdUVRb1kyY0ROQ2E3dDhRRmZyYmxER0ptSGhzTGZRbllVQytianlPRzlNTndjY1RVMGJDbm1tTmhXNFdGV0Vid1JkQXd0bWFkOW1wWFNueTAzVkN0V3djWWlVVDYzRFFRWWQ0T09PSE4xdW9FTDNFdjk4L1dvZVZIT0RHNkdLUHVPMTArNCsvWnFYNUI5YThJTzNya0svY0JCMjdTbEs5VUVaUUdXQ2NlK0RmQVV0QktCRjNrMnRheG1BMUFnaGRTdDROVjhCclJTcEZrWG9qeUtMWmxRcXpmUENGdFhQQUJlK2ZqZTQ4eDFtZnk0UHhGWjAyWWxCYUJ1SlBrdkZXQ1N5UGYyVSIsIm1hYyI6IjcxNGY2Yzg0OTY2ZWE2NGY4NWExZWY2MjBlMjhjOTczYTI1ZjM3MTc0OTI2NTNjOGYxZWIzZjE0MWUwOTI1ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+