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В Калужской области умер тренер

Дмитрий Ивьев
15.07, 10:40
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В воскресенье, 13 июля, в возрасте 72 лет скончался отличник физической культуры, тренер по футболу и волейболу Виктор Петрович Авдеев. Об этом сообщили в администрации Бабынинского района.

С 1974 года Виктор Петрович посвятил себя спорту: работал инструктором и учителем физкультуры. С 1986 по 2003 год он был постоянным инструктором-методистом в профсоюзной организации. С 2003 года возглавлял спортивный зал в КСК «Юность» в поселке Воротынск. В 2015 году стал тренером в Спортивной школе Бабынинского района и работал там до последних дней.

- У него было много учеников, среди которых множество чемпионов и призеров области. Его имя знакомо каждому в Бабынинском районе. Виктор Петрович был не только отличным тренером, но и настоящим наставником, который щедро делился своими знаниями с молодежью, - прокомментировали в администрации.

Церемония прощания пройдет 16 июля в 10:20 в поселке Воротынск на Сиреневом бульваре, 10.

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