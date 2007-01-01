В Калужской области умер тренер

В воскресенье, 13 июля, в возрасте 72 лет скончался отличник физической культуры, тренер по футболу и волейболу Виктор Петрович Авдеев. Об этом сообщили в администрации Бабынинского района.

С 1974 года Виктор Петрович посвятил себя спорту: работал инструктором и учителем физкультуры. С 1986 по 2003 год он был постоянным инструктором-методистом в профсоюзной организации. С 2003 года возглавлял спортивный зал в КСК «Юность» в поселке Воротынск. В 2015 году стал тренером в Спортивной школе Бабынинского района и работал там до последних дней.

- У него было много учеников, среди которых множество чемпионов и призеров области. Его имя знакомо каждому в Бабынинском районе. Виктор Петрович был не только отличным тренером, но и настоящим наставником, который щедро делился своими знаниями с молодежью, - прокомментировали в администрации.

Церемония прощания пройдет 16 июля в 10:20 в поселке Воротынск на Сиреневом бульваре, 10.